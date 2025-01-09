flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". "N" auf der Rückseite ist umgedreht (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "N" auf der Rückseite ist umgedreht

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" "N" auf der Rückseite ist umgedreht - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" "N" auf der Rückseite ist umgedreht - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:430 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" "N" auf der Rückseite ist umgedreht - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (12)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". "N" auf der Rückseite ist umgedreht. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 154, welches bei Dix Noonan Webb für 750 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2019.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 9. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum9. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
173 $
Preis in Auktionswährung 140 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
741 $
Preis in Auktionswährung 600 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 24. März 2020
VerkäuferSpink
Datum24. März 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 15. März 2011
VerkäuferKünker
Datum15. März 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen