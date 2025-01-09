GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". "N" auf der Rückseite ist umgedreht (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: "N" auf der Rückseite ist umgedreht
Foto von: Spink
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:430 USD
Auktionspreise (12)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". "N" auf der Rückseite ist umgedreht. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 154, welches bei Dix Noonan Webb für 750 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2019.
Erhaltung
