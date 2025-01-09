1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". "N" auf der Rückseite ist umgedreht (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". "N" auf der Rückseite ist umgedreht. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 154, welches bei Dix Noonan Webb für 750 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Dezember 2019.

Erhaltung VF (10) F (2)