flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Feder über dem Schild

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" Feder über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (31)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 264, welches bei Spink für 11.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. September 2019.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 18. Februar 2025
VerkäuferNOONANS
Datum18. Februar 2025
ErhaltungF
Preis
126 $
Preis in Auktionswährung 100 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
330 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Holmasto - 18. Dezember 2021
VerkäuferHolmasto
Datum18. Dezember 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. Juli 2020
VerkäuferDNW
Datum8. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. Juli 2020
VerkäuferDNW
Datum8. Juli 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 14. Mai 2020
VerkäuferCNG
Datum14. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 24. September 2019
VerkäuferSpink
Datum24. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. November 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. November 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 16. Juni 2017
VerkäuferDNW
Datum16. Juni 2017
ErhaltungF
Preis
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 SchillingNumismatische Auktionen