GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Feder über dem Schild
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2500 USD
Auktionspreise (31)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 264, welches bei Spink für 11.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. September 2019.
Erhaltung
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. November 2017
ErhaltungVF
Preis
