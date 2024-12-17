1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Feder über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 264, welches bei Spink für 11.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. September 2019.

