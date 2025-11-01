flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Durchschnittspreis (PROOF):10000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (203)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1248, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 30.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
552 $
Preis in Auktionswährung 420 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
250 $
Preis in Auktionswährung 190 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 1. November 2025
VerkäuferSt James’s
Datum1. November 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Leu - 10. Juli 2025
VerkäuferLeu
Datum10. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. Juli 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 7. Juni 2025
VerkäuferSt James’s
Datum7. Juni 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 30. April 2025
VerkäuferSt James’s
Datum30. April 2025
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 2. April 2025
VerkäuferCNG
Datum2. April 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 9. März 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum9. März 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stephen Album - 26. Januar 2025
VerkäuferStephen Album
Datum26. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 19. Dezember 2024
VerkäuferHeritage
Datum19. Dezember 2024
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Rumnicoin - 11. Dezember 2025
VerkäuferRumnicoin
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Leu - 15. Dezember 2025
VerkäuferLeu
Datum15. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
