1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Dreieck. Dreieck und Anker (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Dreieck. Dreieck und Anker

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Dreieck Dreieck und Anker - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" Dreieck Dreieck und Anker - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser30 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1638-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (14)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Dreieck. Dreieck und Anker. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 503, welches bei Dix Noonan Webb für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2015.

Erhaltung
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Coin Cabinet - 23. Oktober 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum23. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 60 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 24. Februar 2021
VerkäuferSpink
Datum24. Februar 2021
ErhaltungF
Preis
91 $
Preis in Auktionswährung 65 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2020
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Heritage - 20. Februar 2020
VerkäuferHeritage
Datum20. Februar 2020
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 28. November 2018
VerkäuferMorton & Eden
Datum28. November 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 21. Februar 2018
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2014
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2014
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 24. Mai 2011
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum24. Mai 2011
ErhaltungF
Preis
Beliebte Abschnitte
