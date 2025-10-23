GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Dreieck. Dreieck und Anker (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Dreieck. Dreieck und Anker
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser30 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1638-1639)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Dreieck. Dreieck und Anker. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 503, welches bei Dix Noonan Webb für 2.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2015.
Erhaltung
