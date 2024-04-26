1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1085, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 4.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung AU (2) XF (1) VF (32) F (4) FR (1) Keine Note (1) Erhaltung (slab) VF30 (1) VF25 (1) Service PCGS (2) NGC (1)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (1)

CNG (2)

DNW (17)

Heritage (1)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

London Coins (2)

Morton & Eden (3)

NOONANS (3)

Numismatica Ars Classica, Zurich (1)

Sovereign Rarities (1)

Spink (5)

St James’s (1)

Stack's (1)

Stanley Gibbons Baldwin's (2)