GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Verkürztes breites Büste

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" Verkürztes breites Büste - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" Verkürztes breites Büste - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:910 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" Verkürztes breites Büste - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (41)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1085, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 4.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
342 $
Preis in Auktionswährung 260 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
395 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 19. Oktober 2023
VerkäuferSt James’s
Datum19. Oktober 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Sovereign Rarities - 26. September 2023
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 8. Juni 2023
VerkäuferNOONANS
Datum8. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungFR
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 29. September 2021
VerkäuferSpink
Datum29. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 7. Juli 2021
VerkäuferDNW
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 3. Juni 2021
VerkäuferDNW
Datum3. Juni 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 23. September 2020
VerkäuferCNG
Datum23. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
******
