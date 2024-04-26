GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Verkürztes breites Büste
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser31 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1642-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:910 USD
Auktionspreise (41)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Verkürztes breites Büste. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1085, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 4.750 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungAU
Preis
VerkäuferSovereign Rarities
Datum26. September 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
