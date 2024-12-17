flag
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser31 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:500 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (50)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1250, welches bei Dix Noonan Webb für 1.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2019.

Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
1206 $
Preis in Auktionswährung 950 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
1396 $
Preis in Auktionswährung 1100 GBP
