1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1250, welches bei Dix Noonan Webb für 1.900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2019.

