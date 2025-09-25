GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Es gibt eine Umrisse
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber (0,925)
- Gewicht6 g
- Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
- Durchmesser32 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Schilling
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Es gibt eine Umrisse. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1245, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 11.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Service
VerkäuferHeritage
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
******
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Wo zu kaufen?
