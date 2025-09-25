flag
1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Es gibt eine Umrisse (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Es gibt eine Umrisse

Avers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Es gibt eine Umrisse - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Es gibt eine Umrisse - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber (0,925)
  • Gewicht6 g
  • Reines Silber (0,1784 oz) 5,55 g
  • Durchmesser32 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Schilling
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:820 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Es gibt eine Umrisse - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (136)Variante (4)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Es gibt eine Umrisse. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1245, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 11.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungVF
Preis
368 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 25. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum25. September 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
159 $
Preis in Auktionswährung 159 USD
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Roxbury’s - 26. März 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum26. März 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Roxbury’s - 31. Januar 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion WAG - 3. November 2024
VerkäuferWAG
Datum3. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 21. Oktober 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum21. Oktober 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 28. August 2024
VerkäuferCNG
Datum28. August 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Pesek Auctions - 27. März 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum27. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 3. Februar 2024
VerkäuferSt James’s
Datum3. Februar 2024
ErhaltungFR
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 4. Oktober 2023
VerkäuferCNG
Datum4. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 3. Oktober 2023
VerkäuferNOONANS
Datum3. Oktober 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 12. September 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum12. September 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 2. August 2023
VerkäuferCNG
Datum2. August 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 5. Juli 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Juli 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Schilling Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion WAG - 7. Dezember 2025
VerkäuferWAG
Datum7. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
