1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Es ist ein Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Es ist ein Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 56, welches bei Dix Noonan Webb für 600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2020.

Erhaltung Keine Note (1)