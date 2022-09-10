flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Es ist ein Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Es ist ein Umriss

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (1)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Es ist ein Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 56, welches bei Dix Noonan Webb für 600 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Dezember 2020.

Erhaltung
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 10. September 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum10. September 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
