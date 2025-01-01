GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Silbermünzen 1 Penny von Karl I - Großbritannien
1 Penny 1625Rose
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)Es ist ein Umriss16Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss010
1 Penny 1625Zweiter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)Es ist ein Umriss01Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss04
1 Penny 1625Dritter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)Ohne Umriss02Ohne jahr (1625-1642)Kontur auf einer Seite01
1 Penny 1625Vierter Porträttyp
1 Penny 1625Fünfter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)06
1 Penny 1642Siebter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1642-1649)012
1 Penny 1631Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1631-1632)028
