GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 1 Penny von Karl I - Großbritannien

1 Penny 1625

Rose
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)Es ist ein Umriss16Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss010
1 Penny 1625

Zweiter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)Es ist ein Umriss01Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss04
1 Penny 1625

Dritter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss02Ohne jahr (1625-1642)Kontur auf einer Seite01
1 Penny 1625

Vierter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)"CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss04Ohne jahr (1625-1642)Ohne "CR". Es ist ein Umriss011Ohne jahr (1625-1642)Ohne "CR". Ohne Umriss319
1 Penny 1625

Fünfter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)06
1 Penny 1642

Siebter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1642-1649)012
1 Penny 1631

Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1632)028
