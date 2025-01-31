flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne "CR". Ohne Umriss

Avers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Roxbury’s Auction House

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:140 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (16)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25050, welches bei Heritage Auctions für 408 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2023.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Roxbury’s - 31. Januar 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum31. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 80 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
100 $
Preis in Auktionswährung 100 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Roxbury’s - 22. März 2024
VerkäuferRoxbury’s
Datum22. März 2024
ErhaltungVG
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 23. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 23. Oktober 2023
VerkäuferHeritage
Datum23. Oktober 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Mai 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 28. August 2019
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum28. August 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 25. Juli 2012
VerkäuferCNG
Datum25. Juli 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Leu - 15. Dezember 2025
VerkäuferLeu
Datum15. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Leu - 15. Dezember 2025
VerkäuferLeu
Datum15. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Leu - 15. Dezember 2025
VerkäuferLeu
Datum15. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
