1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25050, welches bei Heritage Auctions für 408 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2023.

