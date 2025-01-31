GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Ohne "CR". Ohne Umriss
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 25050, welches bei Heritage Auctions für 408 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 22. Oktober 2023.
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
