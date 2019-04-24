1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Kontur auf einer Seite (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Kontur auf einer Seite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99, welches bei Davissons Ltd. für 180 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2019.

Erhaltung VF (1)