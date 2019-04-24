flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Kontur auf einer Seite (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Kontur auf einer Seite

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,46 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" Kontur auf einer Seite - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Kontur auf einer Seite. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 99, welches bei Davissons Ltd. für 180 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2019.

Erhaltung
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 24. April 2019
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum24. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
