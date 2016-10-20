flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne Umriss

Avers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Stack's Bowers

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (4)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 618, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2011.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
120 $
Preis in Auktionswährung 120 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
160 $
Preis in Auktionswährung 160 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 27. September 2017
VerkäuferCNG
Datum27. September 2017
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
