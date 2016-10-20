1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Zweiter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 618, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 1.300 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Mai 2011.

Erhaltung XF (3) VF (1) Erhaltung (slab) XF45 (2) Service PCGS (2)