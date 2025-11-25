GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es ist ein Umriss (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Es ist ein Umriss
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,54 g
- Durchmesser13 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es ist ein Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 319, welches bei Spink für 110 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2024.
