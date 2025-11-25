flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es ist ein Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Es ist ein Umriss

Avers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Es ist ein Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Es ist ein Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,54 g
  • Durchmesser13 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (5)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Es ist ein Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 319, welches bei Spink für 110 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
100 $
Preis in Auktionswährung 100 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stack's - 19. Januar 2023
VerkäuferStack's
Datum19. Januar 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
120 $
Preis in Auktionswährung 120 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion NOONANS - 14. Juli 2022
VerkäuferNOONANS
Datum14. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 6. Juni 2012
VerkäuferCNG
Datum6. Juni 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion TimeLine Auctions - 11. Dezember 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum11. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
