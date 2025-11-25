1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 114, welches bei Dix Noonan Webb für 190 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

Erhaltung VF (2)