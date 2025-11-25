flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne Umriss

Avers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,46 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (2)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 114, welches bei Dix Noonan Webb für 190 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 4. Mai 2021.

Erhaltung
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 10. September 2025
VerkäuferCNG
Datum10. September 2025
ErhaltungVF
Preis
160 $
Preis in Auktionswährung 160 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 3. Juli 2019
VerkäuferCNG
Datum3. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
