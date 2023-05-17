flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Es ist ein Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne "CR". Es ist ein Umriss

Avers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" Es ist ein Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" Es ist ein Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" Es ist ein Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (11)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Es ist ein Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 209, welches bei Davissons Ltd. für 360 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. November 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Mai 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Mai 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 13. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum13. April 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
288 $
Preis in Auktionswährung 288 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 13. April 2023
VerkäuferHeritage
Datum13. April 2023
ErhaltungMS61 NGC
Preis
288 $
Preis in Auktionswährung 288 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 16. November 2020
VerkäuferStack's
Datum16. November 2020
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 7. September 2016
VerkäuferCNG
Datum7. September 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 20. April 2016
VerkäuferCNG
Datum20. April 2016
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Gärtner - 24. Oktober 2015
VerkäuferGärtner
Datum24. Oktober 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Juni 2014
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Juni 2014
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 29. Mai 2014
VerkäuferHeritage
Datum29. Mai 2014
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 28. November 2012
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum28. November 2012
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 24. Mai 2006
VerkäuferCNG
Datum24. Mai 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
