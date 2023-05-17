1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Es ist ein Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Es ist ein Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 209, welches bei Davissons Ltd. für 360 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. November 2012.

Erhaltung UNC (3) XF (1) VF (7) Erhaltung (slab) MS61 (2) VF30 (2) Service NGC (4)