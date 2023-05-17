GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Es ist ein Umriss (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Ohne "CR". Es ist ein Umriss
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:180 USD
Auktionspreise (11)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Es ist ein Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 209, welches bei Davissons Ltd. für 360 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. November 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte