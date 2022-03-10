1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2232, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 110 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2013.

Erhaltung AU (1) VF (4) F (1) Erhaltung (slab) AU50 (1) Service PCGS (1)