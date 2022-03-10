GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (6)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2232, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 110 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2013.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
66 $
Preis in Auktionswährung 50 GBP
