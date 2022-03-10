flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionspreise (6)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2232, welches bei Stanley Gibbons Baldwin's für 110 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2013.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
120 $
Preis in Auktionswährung 120 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
66 $
Preis in Auktionswährung 50 GBP
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 29. September 2021
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum29. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 28. August 2019
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum28. August 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Heritage Eur - 24. Mai 2014
VerkäuferHeritage Eur
Datum24. Mai 2014
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 PennyNumismatische Auktionen