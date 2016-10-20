1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1038, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2025.

Erhaltung AU (1) VF (3) Erhaltung (slab) AU55 (1) Service PCGS (1)