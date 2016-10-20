GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: "CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (4)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1038, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2025.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum20. Juli 2016
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte