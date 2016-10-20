flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss

Avers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" "CR" geteilt durch Schild Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" "CR" geteilt durch Schild Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (4)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR" geteilt durch Schild. Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1038, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 250 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 15. Oktober 2025.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 15. Oktober 2025
VerkäuferCNG
Datum15. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
250 $
Preis in Auktionswährung 250 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungVF
Preis
46 $
Preis in Auktionswährung 42 EUR
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 20. Juli 2016
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum20. Juli 2016
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Teutoburger - 8. September 2012
VerkäuferTeutoburger
Datum8. September 2012
ErhaltungVF
Preis
