GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1642-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (12)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63518, welches bei Heritage Auctions für 336 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Beliebte Abschnitte