1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63518, welches bei Heritage Auctions für 336 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2022.

