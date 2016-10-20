flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (12)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 63518, welches bei Heritage Auctions für 336 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 20. April 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 2. November 2023
VerkäuferHeritage
Datum2. November 2023
ErhaltungXF45 NGC
Preis
101 $
Preis in Auktionswährung 101 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 14. Juni 2023
VerkäuferCNG
Datum14. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 14. Juni 2023
VerkäuferCNG
Datum14. Juni 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHeritage
Datum21. April 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 2. Januar 2019
VerkäuferCNG
Datum2. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Agora - 25. August 2015
VerkäuferAgora
Datum25. August 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Agora - 26. Mai 2015
VerkäuferAgora
Datum26. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 25. März 2015
VerkäuferCNG
Datum25. März 2015
ErhaltungVF
Preis
******
