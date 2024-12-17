GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht0,5 g
- Durchmesser14 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1 Penny
- JahrOhne jahr (1631-1632)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (28)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 65366, welches bei Heritage Auctions für 1.860 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Dezember 2020.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
12
