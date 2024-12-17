flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,5 g
  • Durchmesser14 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1631-1632)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionspreise (28)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 65366, welches bei Heritage Auctions für 1.860 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 30. Dezember 2020.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungMS61 PCGS
Preis
340 $
Preis in Auktionswährung 340 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
320 $
Preis in Auktionswährung 320 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Pegasus Auctions - 30. Juni 2024
VerkäuferPegasus Auctions
Datum30. Juni 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 12. Juni 2024
VerkäuferCNG
Datum12. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 15. November 2023
VerkäuferNOONANS
Datum15. November 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Heritage - 31. Dezember 2020
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Heritage - 31. Dezember 2020
VerkäuferHeritage
Datum31. Dezember 2020
ErhaltungMS63 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 25. September 2018
VerkäuferSpink
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 15. Mai 2017
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum15. Mai 2017
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 28. März 2017
VerkäuferSpink
Datum28. März 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Künker - 20. Oktober 2016
VerkäuferKünker
Datum20. Oktober 2016
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Spink - 24. Juni 2016
VerkäuferSpink
Datum24. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion DNW - 12. November 2015
VerkäuferDNW
Datum12. November 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1631-1632) "Erste Ausgabe von Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 5. Mai 2015
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum5. Mai 2015
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1631Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 1 PennyNumismatische Auktionen