1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1093, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 1.100 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung AU (2) XF (2) VF (6) Erhaltung (slab) AU58 (1) AU50 (1) XF40 (1) Service PCGS (2) NGC (1)