GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne Umriss

Avers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht0,54 g
  • Durchmesser13 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1 Penny
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (10)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1093, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 1.100 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
80 $
Preis in Auktionswährung 80 USD
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
1241 $
Preis in Auktionswährung 1100 CHF
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 20. November 2024
VerkäuferCNG
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Stack's - 16. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum16. Januar 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Davissons Ltd. - 17. Oktober 2018
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum17. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 25. Juli 2018
VerkäuferCNG
Datum25. Juli 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Agora - 13. Januar 2015
VerkäuferAgora
Datum13. Januar 2015
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion Heritage - 3. Juli 2014
VerkäuferHeritage
Datum3. Juli 2014
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1 Penny Ohne jahr (1625-1642) "Rose" auf der Auktion CNG - 14. Juni 2006
VerkäuferCNG
Datum14. Juni 2006
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
