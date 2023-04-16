flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (59)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11, welches bei Spink für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2022.

Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
6046 $
Preis in Auktionswährung 4500 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Galleria Auctions Tokyo - 20. September 2025
VerkäuferGalleria Auctions Tokyo
Datum20. September 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
10140 $
Preis in Auktionswährung 1500000 JPY
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Heritage - 13. Januar 2025
VerkäuferHeritage
Datum13. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 18. September 2024
VerkäuferCNG
Datum18. September 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion CNG - 29. Mai 2024
VerkäuferCNG
Datum29. Mai 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Goldberg - 31. Januar 2024
VerkäuferGoldberg
Datum31. Januar 2024
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Stack's - 13. Januar 2024
VerkäuferStack's
Datum13. Januar 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Auction World - 16. April 2023
VerkäuferAuction World
Datum16. April 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion NOONANS - 5. April 2023
VerkäuferNOONANS
Datum5. April 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28. März 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 9. März 2023
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum9. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 8. Dezember 2022
VerkäuferSpink
Datum8. Dezember 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 7. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum7. Oktober 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 4. Mai 2022
VerkäuferSpink
Datum4. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
