Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste" (Großbritannien, Karl I)

Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste"
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser33 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 11, welches bei Spink für 32.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Dezember 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
