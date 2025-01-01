GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Goldmünzen Unite von Karl I - Großbritannien
Unite 1625Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)0139
Unite 1625Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)1267
Unite 1625Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)059
Unite 1625Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)021
Unite 1625Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)097
Unite 1625Sechste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)124
Unite 1625Siebte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)010
Unite 1631Briots Münzen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1631-1639)016
Unite 1642
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1642Zweizeilige Deklaration071642Dreizeilige Deklaration08
Unite 1643Verlängertes Porträt
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf164301
Unite 1644Niedriges Reliefporträt
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf1644OX08
Beliebte Abschnitte