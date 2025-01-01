flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Goldmünzen Unite von Karl I - Großbritannien

Unite 1625

Erste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)0139
Unite 1625

Zweiter Büsten
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)1267
Unite 1625

Dritter Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)059
Unite 1625

Vierte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)021
Unite 1625

Fünftes Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)097
Unite 1625

Sechste Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)124
Unite 1625

Siebte Büste
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)010
Unite 1631

Briots Münzen
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1639)016
Unite 1642

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1642Zweizeilige Deklaration071642Dreizeilige Deklaration08
Unite 1643

Verlängertes Porträt
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
164301
Unite 1643-1646

Gekürztes Porträt
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
16430471644OX0161645011645Br001645OX031646OX02
Unite 1644

Niedriges Reliefporträt
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1644OX08
