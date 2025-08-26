flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1644
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1644 "Gekürztes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 303, welches bei Spink für 58.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
7750 $
Preis in Auktionswährung 7750 USD
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Stack's - 26. August 2025
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
11000 $
Preis in Auktionswährung 11000 USD
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS66 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 17. August 2018
VerkäuferHeritage
Datum17. August 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion CNG - 10. Januar 2018
VerkäuferCNG
Datum10. Januar 2018
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Spink - 22. März 2016
VerkäuferSpink
Datum22. März 2016
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Heritage - 4. Januar 2016
VerkäuferHeritage
Datum4. Januar 2016
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion CNG - 4. Januar 2012
VerkäuferCNG
Datum4. Januar 2012
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Spink - 22. Juni 2011
VerkäuferSpink
Datum22. Juni 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
VerkäuferGoldberg
Datum26. Mai 2008
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion UBS - 22. Januar 2008
VerkäuferUBS
Datum22. Januar 2008
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion M&M AG, CH - 4. Oktober 2004
VerkäuferM&M AG, CH
Datum4. Oktober 2004
ErhaltungUNC
Preis
******
Großbritannien Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion Spink - 31. März 2004
VerkäuferSpink
Datum31. März 2004
ErhaltungKeine Note
Preis
******
