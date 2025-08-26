GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser36 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- Jahr1644
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteOxford
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20000 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1644 "Gekürztes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 303, welches bei Spink für 58.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
7750 $
Preis in Auktionswährung 7750 USD
VerkäuferStack's
Datum26. August 2025
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
11000 $
Preis in Auktionswährung 11000 USD
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte