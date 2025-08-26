Unite 1644 OX "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1644 "Gekürztes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 303, welches bei Spink für 58.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. Mai 2015.

