GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3800 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (21)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 188, welches bei Spink für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 7. November 2025
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 7. November 2025
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
5520 $
Preis in Auktionswährung 5520 USD
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion MDC Monaco - 5. Juni 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum5. Juni 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Myntauktioner i Sverige AB - 26. April 2025
VerkäuferMyntauktioner i Sverige AB
Datum26. April 2025
ErhaltungVF
Preis
3511 $
Preis in Auktionswährung 34000 SEK
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 12. August 2024
VerkäuferStack's
Datum12. August 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Frühwald - 1. April 2022
VerkäuferFrühwald
Datum1. April 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 28. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum28. Januar 2022
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 23. Januar 2022
VerkäuferSpink
Datum23. Januar 2022
ErhaltungXF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2021
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2021
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2021
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 27. April 2020
VerkäuferHeritage
Datum27. April 2020
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 10. Dezember 2019
VerkäuferSpink
Datum10. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 25. September 2018
VerkäuferSpink
Datum25. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 11. September 2018
VerkäuferHeritage
Datum11. September 2018
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Auction World - 22. Januar 2018
VerkäuferAuction World
Datum22. Januar 2018
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage Eur - 27. Mai 2017
VerkäuferHeritage Eur
Datum27. Mai 2017
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 21. September 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungVF
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2012
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Heritage - 11. Januar 2012
VerkäuferHeritage
Datum11. Januar 2012
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" auf der Auktion Spink - 23. März 2011
VerkäuferSpink
Datum23. März 2011
ErhaltungVF
Preis
******
******
Beliebte Abschnitte
