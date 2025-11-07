GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser33 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:3800 USD
Auktionspreise (21)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 188, welches bei Spink für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHeritage
Datum7. November 2025
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
5520 $
Preis in Auktionswährung 5520 USD
VerkäuferMyntauktioner i Sverige AB
Datum26. April 2025
ErhaltungVF
Preis
3511 $
Preis in Auktionswährung 34000 SEK
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferAuction World
Datum22. Januar 2018
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum21. September 2015
ErhaltungVF
Preis
