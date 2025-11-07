Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1625-1642) "Vierte Büste". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 188, welches bei Spink für 11.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 23. Januar 2022.

