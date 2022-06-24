Unite 1642. Zweizeilige Deklaration (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1642 . Zweizeilige Deklaration. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 39, welches bei Spink für 38.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

