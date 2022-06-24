flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1642. Zweizeilige Deklaration (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Zweizeilige Deklaration

Avers Unite 1642 Zweizeilige Deklaration - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite 1642 Zweizeilige Deklaration - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1642
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:15000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1642 Zweizeilige Deklaration - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1642 . Zweizeilige Deklaration. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 39, welches bei Spink für 38.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 28. September 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Künker - 24. Juni 2022
VerkäuferKünker
Datum24. Juni 2022
ErhaltungVF
Preis
3577 $
Preis in Auktionswährung 3400 EUR
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion SINCONA - 16. Mai 2022
VerkäuferSINCONA
Datum16. Mai 2022
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
5487 $
Preis in Auktionswährung 5500 CHF
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Spink - 28. September 2021
VerkäuferSpink
Datum28. September 2021
ErhaltungMS64 NGC
Preis
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Künker - 26. März 2021
VerkäuferKünker
Datum26. März 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion CNG - 23. Mai 2012
VerkäuferCNG
Datum23. Mai 2012
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien Unite 1642 auf der Auktion Spink - 22. Juni 2011
VerkäuferSpink
Datum22. Juni 2011
ErhaltungVF
Preis
