GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser33 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- JahrOhne jahr (1631-1639)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon, Chester
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:24000 USD
Auktionspreise (16)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London, Chester geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1235, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 38.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungXF
Preis
17387 $
Preis in Auktionswährung 15000 EUR
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
24342 $
Preis in Auktionswährung 18000 GBP
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. Juni 2016
ErhaltungXF45 RD PCGS
Preis
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
