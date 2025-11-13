flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser33 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • JahrOhne jahr (1631-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon, Chester
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:24000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (16)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London, Chester geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1235, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 38.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Cambi Aste - 13. November 2025
VerkäuferCambi Aste
Datum13. November 2025
ErhaltungXF
Preis
17387 $
Preis in Auktionswährung 15000 EUR
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion St James’s - 24. September 2025
VerkäuferSt James’s
Datum24. September 2025
ErhaltungAU58 NGC
Preis
24342 $
Preis in Auktionswährung 18000 GBP
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Numismatica Genevensis - 10. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Genevensis
Datum10. Dezember 2024
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Heritage - 8. Januar 2024
VerkäuferHeritage
Datum8. Januar 2024
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 16. August 2023
VerkäuferStack's
Datum16. August 2023
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion SINCONA - 24. Oktober 2022
VerkäuferSINCONA
Datum24. Oktober 2022
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Heritage - 22. Januar 2021
VerkäuferHeritage
Datum22. Januar 2021
ErhaltungAU53 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 27. Juni 2016
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum27. Juni 2016
ErhaltungXF45 RD PCGS
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Baldwin's of St. James's - 20. Mai 2015
VerkäuferBaldwin's of St. James's
Datum20. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Stack's - 16. August 2013
VerkäuferStack's
Datum16. August 2013
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion CNG - 9. Januar 2013
VerkäuferCNG
Datum9. Januar 2013
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Goldberg - 26. Mai 2008
VerkäuferGoldberg
Datum26. Mai 2008
ErhaltungAU58 NGC
Preis
******
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion UBS - 22. Januar 2008
VerkäuferUBS
Datum22. Januar 2008
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen" auf der Auktion Künker - 28. September 2006
VerkäuferKünker
Datum28. September 2006
ErhaltungXF
Preis
******
