Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite Ohne jahr (1631-1639) "Briots Münzen". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London, Chester geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1235, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 38.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. Mai 2024.

