GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Unite 1645 "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite 1645 "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite 1645 "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: SINCONA AG

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:20000 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1645 "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1645 "Gekürztes Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 616, welches bei SINCONA AG für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien Unite 1645 "Gekürztes Porträt" auf der Auktion SINCONA - 21. November 2021
VerkäuferSINCONA
Datum21. November 2021
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Beliebte Abschnitte
