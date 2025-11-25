Unite 1645 "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1645 "Gekürztes Porträt". Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 616, welches bei SINCONA AG für 19.000 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. November 2021.

Erhaltung AU (1) Erhaltung (slab) AU55 (1) Service NGC (1)