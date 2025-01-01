GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Münzen von Großbritannien 1645
Goldmünzen
Silbermünzen
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis3300 $
Verkauf
286
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter Reitertyp(P) über Schild
Durchschnittlicher Preis260 $
Verkauf
09
1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) Sechster PorträttypKleines Porträt
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
02
1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) Siebter PorträttypVerkürztes breites Büste
Durchschnittlicher Preis910 $
Verkauf
041
6 Pence Ohne jahr (1642-1649) Siebter PorträttypVerkürztes breites Büste
Durchschnittlicher Preis880 $
Verkauf
03
Kupfermünzen
Belagerungsmünzen
Kategorie
Jahr
Suchen