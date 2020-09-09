flag
Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Avers Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteOxford
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:7400 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt" - Goldmünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (3)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1645 "Gekürztes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62, welches bei Dix Noonan Webb für 8.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. September 2020.

Erhaltung
Großbritannien Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
6828 $
Preis in Auktionswährung 5000 GBP
Großbritannien Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion DNW - 9. September 2020
VerkäuferDNW
Datum9. September 2020
ErhaltungVF
Preis
11075 $
Preis in Auktionswährung 8500 GBP
Großbritannien Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt" auf der Auktion DNW - 9. Juni 2016
VerkäuferDNW
Datum9. Juni 2016
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
