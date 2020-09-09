Unite 1645 OX "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze Unite 1645 "Gekürztes Porträt" mit Markierung OX. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Oxford geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 62, welches bei Dix Noonan Webb für 8.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. September 2020.

Erhaltung VF (3)