Unite 1645 Br "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)

Spezifikation

  • MetallGold (0,917)
  • Gewicht9 g
  • Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
  • Durchmesser36 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • WertangabeUnite
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteBristol
  • MünztypUmlaufmünzen
