Unite 1645 Br "Gekürztes Porträt" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallGold (0,917)
- Gewicht9 g
- Reines Gold (0,2653 oz) 8,253 g
- Durchmesser36 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- WertangabeUnite
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteBristol
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entschuldigung, es gibt keine Verkaufsdaten für diese Münze
