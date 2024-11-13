flag
1/2 Krone 1645 "Typ 1645-1646" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Krone 1645 "Typ 1645-1646" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone 1645 "Typ 1645-1646" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1645
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1/2 Krone 1645 "Typ 1645-1646" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (18)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 121, welches bei Morton & Eden Ltd für 6.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
637 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungXF
Preis
8130 $
Preis in Auktionswährung 6500 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Spink - 20. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum20. Juli 2021
ErhaltungG
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion CNG - 5. Mai 2021
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion CNG - 5. Mai 2021
VerkäuferCNG
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion CNG - 20. Januar 2021
VerkäuferCNG
Datum20. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2021
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Stack's - 15. Januar 2021
VerkäuferStack's
Datum15. Januar 2021
ErhaltungVF30 ANACS
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion DNW - 15. September 2017
VerkäuferDNW
Datum15. September 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Spink - 14. Mai 2015
VerkäuferSpink
Datum14. Mai 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Heritage - 14. Januar 2015
VerkäuferHeritage
Datum14. Januar 2015
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Spink - 24. September 2013
VerkäuferSpink
Datum24. September 2013
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2010
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2010
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Stack's - 25. April 2008
VerkäuferStack's
Datum25. April 2008
ErhaltungXF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Spink - 1. Dezember 2005
VerkäuferSpink
Datum1. Dezember 2005
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 1/2 Krone 1645 auf der Auktion Spink - 31. März 2004
VerkäuferSpink
Datum31. März 2004
ErhaltungVF
Preis
******
