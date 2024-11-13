GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1645 "Typ 1645-1646" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1645
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteNewark
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2700 USD
Auktionspreise (18)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1645 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 121, welches bei Morton & Eden Ltd für 6.500 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. April 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
637 $
Preis in Auktionswährung 500 GBP
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte