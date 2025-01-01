flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Belagerungsmünzen 1/2 Krone von Karl I - Großbritannien

type-coin
type-coin

1/2 Krone 1645-1646

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
164501816460120
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IAlle Britische MünzenBritische Münzen 1/2 KroneNumismatische Auktionen