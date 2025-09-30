flag
1/2 Krone 1646 "Typ 1645-1646" (Großbritannien, Karl I)

Avers 1/2 Krone 1646 "Typ 1645-1646" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 1/2 Krone 1646 "Typ 1645-1646" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht15 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe1/2 Krone
  • Jahr1646
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteNewark
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (120)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4265, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 7.820 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. September 2006.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 31. Oktober 2025
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
2763 $
Preis in Auktionswährung 2100 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Spink - 30. September 2025
VerkäuferSpink
Datum30. September 2025
ErhaltungVF
Preis
2284 $
Preis in Auktionswährung 1700 GBP
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25. März 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion NOONANS - 6. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum6. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion St James’s - 15. Januar 2025
VerkäuferSt James’s
Datum15. Januar 2025
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Morton & Eden - 21. November 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum21. November 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. Juli 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 8. Mai 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Spink - 4. April 2024
VerkäuferSpink
Datum4. April 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Spink - 13. Dezember 2023
VerkäuferSpink
Datum13. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 24. November 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion Heritage - 19. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum19. August 2023
ErhaltungAU53 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 1/2 Krone 1646 auf der Auktion SINCONA - 15. Mai 2023
VerkäuferSINCONA
Datum15. Mai 2023
ErhaltungAU50 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
