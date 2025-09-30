1/2 Krone 1646 "Typ 1645-1646" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4265, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 7.820 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. September 2006.

Erhaltung AU (10) XF (13) VF (81) F (15) Keine Note (1) Erhaltung (slab) AU55 (4) AU53 (4) AU50 (2) XF45 (3) XF40 (2) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (1) F15 (5) F12 (1) DETAILS (3) Service NGC (17) PCGS (10) ICG (2)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (4)

Berk (1)

CNG (6)

DNW (13)

Florange (1)

Goldberg (4)

Grün (1)

Heritage (15)

Hosker Haynes Auctioneers Ltd (1)

iNumis (1)

Künker (5)

London Coins (7)

Morton & Eden (4)

New York Sale (2)

Noble Numismatics Pty Ltd (2)

NOONANS (5)

Numismatica Ars Classica, Zurich (2)

Pegasi Numismatics (1)

SINCONA (1)

Spink (21)

St James’s (1)

Stack's (11)

Stanley Gibbons Baldwin's (11)