GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
1/2 Krone 1646 "Typ 1645-1646" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica, Zurich
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht15 g
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe1/2 Krone
- Jahr1646
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteNewark
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2400 USD
Auktionspreise (120)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 1/2 Krone 1646 . Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in Newark geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 4265, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 7.820 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. September 2006.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum31. Oktober 2025
ErhaltungVF
Preis
2763 $
Preis in Auktionswährung 2100 GBP
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. Juli 2024
ErhaltungVF
Preis
******
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum8. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
******
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
