Münzen von Großbritannien 1646

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Unite 1646 OX Gekürztes Porträt
Durchschnittlicher Preis38000 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
Doppelte Krone Ohne jahr (1625-1649) Sechste Büste
Durchschnittlicher Preis1600 $
Verkauf
021
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierte Büste
Durchschnittlicher Preis1200 $
Verkauf
095
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Sechste Büste
Durchschnittlicher Preis11000 $
Verkauf
01

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Zweiter Reitertyp
Durchschnittlicher Preis3200 $
Verkauf
076
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1625-1649) Zweiter ReitertypFeder über dem Schild
Durchschnittlicher Preis3300 $
Verkauf
286
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1642-1649) Vierter Reitertyp
Durchschnittlicher Preis3600 $
Verkauf
094
Vorderseite
Rückseite
1 Krone Ohne jahr (1642-1649) Fünfter Typ des Reiters
Durchschnittlicher Preis5400 $
Verkauf
025
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter Reitertyp
Durchschnittlicher Preis270 $
Verkauf
8198
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter Reitertyp(P) über Schild
Durchschnittlicher Preis260 $
Verkauf
09
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1625-1649) Vierter ReitertypKleines Pferd
Durchschnittlicher Preis
Verkauf
00
Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone Ohne jahr (1642-1649) Fünfter Typ des Reiters
Durchschnittlicher Preis600 $
Verkauf
151
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) Sechster Porträttyp
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
10330
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1625-1649) Sechster PorträttypKleines Porträt
Durchschnittlicher Preis1900 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) Siebter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis1600 $
Verkauf
140
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling Ohne jahr (1642-1649) Siebter PorträttypVerkürztes breites Büste
Durchschnittlicher Preis910 $
Verkauf
041
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1642-1649) Siebter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
18
Vorderseite
Rückseite
6 Pence Ohne jahr (1642-1649) Siebter PorträttypVerkürztes breites Büste
Durchschnittlicher Preis880 $
Verkauf
03
Vorderseite
Rückseite
2 Pence (1/2 Groat) Ohne jahr (1642-1649) Siebter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
116
Vorderseite
Rückseite
1 Penny Ohne jahr (1642-1649) Siebter Porträttyp
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
012
Vorderseite
Rückseite
1/2 Penny Ohne jahr (1625-1649) Rose
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
042

Kupfermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649)
Durchschnittlicher Preis90 $
Verkauf
144
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649)CARA
Durchschnittlicher Preis450 $
Verkauf
01
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649)Clip
Durchschnittlicher Preis6500 $
Verkauf
04
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649)Es gibt eine Umrisse
Durchschnittlicher Preis170 $
Verkauf
013
Vorderseite
Rückseite
1 Farthing Ohne jahr (1625-1649) Rose
Durchschnittlicher Preis160 $
Verkauf
061

Belagerungsmünzen

Vorderseite
Rückseite
1/2 Krone 1646
Durchschnittlicher Preis2400 $
Verkauf
0120
Vorderseite
Rückseite
1 Schilling 1646NEWARK
Durchschnittlicher Preis2800 $
Verkauf
287
Vorderseite
Rückseite
9 Pence 1646
Durchschnittlicher Preis2600 $
Verkauf
161
Vorderseite
Rückseite
6 Pence 1646
Durchschnittlicher Preis2800 $
Verkauf
167
