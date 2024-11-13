flag
6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1642-1649)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 441, welches bei Dix Noonan Webb für 240 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2018.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
153 $
Preis in Auktionswährung 120 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 5. Juli 2022
VerkäuferSpink
Datum5. Juli 2022
ErhaltungF
Preis
85 $
Preis in Auktionswährung 70 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion HERVERA - 15. Mai 2014
VerkäuferHERVERA
Datum15. Mai 2014
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferSoler y Llach
Datum15. Mai 2014
ErhaltungVF
Wo zu kaufen?
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
