6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 441, welches bei Dix Noonan Webb für 240 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2018.

Erhaltung VF (5) F (2)