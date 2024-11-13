GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- JahrOhne jahr (1642-1649)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:160 USD
Auktionspreise (7)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1642-1649) "Siebter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 441, welches bei Dix Noonan Webb für 240 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. September 2018.
Erhaltung
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
153 $
Preis in Auktionswährung 120 GBP
Wo zu kaufen?
