GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

Silbermünzen 6 Pence von Karl I - Großbritannien

6 Pence 1625-1626

Erster Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1625152162601
6 Pence 1625-1630

Zweiter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1625001626025162702162803162902163005
6 Pence 1625

Dritter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)"CR" über dem Schild018Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild016
6 Pence 1625

Vierter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)"CR"137Ohne jahr (1625-1642)Ohne "CR"01Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss249
6 Pence 1625

Fünfter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)2108Ohne jahr (1625-1642)Lirnye Krestoviny04
6 Pence 1625

Sechster Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1625-1642)242
6 Pence 1642

Siebter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1642-1649)18Ohne jahr (1642-1649)Verkürztes breites Büste03
6 Pence 1631

Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1631-1632)067
6 Pence 1638

Zweite Ausgabe Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
Ohne jahr (1638-1639)1136
