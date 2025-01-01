GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
Silbermünzen 6 Pence von Karl I - Großbritannien
6 Pence 1625Dritter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)"CR" über dem Schild018Ohne jahr (1625-1642)Feder über dem Schild016
6 Pence 1625Vierter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)"CR"137Ohne jahr (1625-1642)Ohne "CR"01Ohne jahr (1625-1642)Ohne Umriss249
6 Pence 1625Fünfter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)2108Ohne jahr (1625-1642)Lirnye Krestoviny04
6 Pence 1625Sechster Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1625-1642)242
6 Pence 1642Siebter Porträttyp
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1642-1649)18Ohne jahr (1642-1649)Verkürztes breites Büste03
6 Pence 1631Erste Ausgabe von Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1631-1632)067
6 Pence 1638Zweite Ausgabe Briot
JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkaufOhne jahr (1638-1639)1136
