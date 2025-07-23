flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: NOONANS

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser25 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1638-1639)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:380 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (135)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2878, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2017.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
541 $
Preis in Auktionswährung 400 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion St James’s - 8. Juli 2025
VerkäuferSt James’s
Datum8. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
409 $
Preis in Auktionswährung 300 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Gärtner - 3. Juni 2025
VerkäuferGärtner
Datum3. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion London Coins - 1. Juni 2025
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Juni 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion NOONANS - 11. März 2025
VerkäuferNOONANS
Datum11. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU58 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 11. Dezember 2024
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 20. November 2024
VerkäuferCNG
Datum20. November 2024
ErhaltungAU55 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 20. November 2024
VerkäuferCNG
Datum20. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion CNG - 28. August 2024
VerkäuferCNG
Datum28. August 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 22. August 2024
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 22. August 2024
VerkäuferStack's
Datum22. August 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 22. August 2024
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 22. August 2024
VerkäuferStack's
Datum22. August 2024
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Spink - 26. Juni 2024
VerkäuferSpink
Datum26. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungVF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1638Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen