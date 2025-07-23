GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser25 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- JahrOhne jahr (1638-1639)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1638-1639) "Zweite Ausgabe Briot". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2878, welches bei Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. für 1.600 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 6. Juni 2017.
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum11. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungVF
Preis
