GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Numismatica Ars Classica
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1626
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:490 USD
Auktionspreise (25)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1088, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 2.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
Erhaltung
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungF
Preis
