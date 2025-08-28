6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1088, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 2.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

