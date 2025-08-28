flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Numismatica Ars Classica

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1626
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:490 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (25)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1088, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 2.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Coin Cabinet - 28. August 2025
VerkäuferCoin Cabinet
Datum28. August 2025
ErhaltungF
Preis
43 $
Preis in Auktionswährung 32 GBP
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungF
Preis
268 $
Preis in Auktionswährung 200 GBP
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 6. September 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum6. September 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 9. Februar 2021
VerkäuferDNW
Datum9. Februar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungFR
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 20. September 2018
VerkäuferDNW
Datum20. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence 1626 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1626Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen