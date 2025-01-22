flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR" (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "CR"

Avers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2200 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (36)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1530, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2012.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungF
Preis
171 $
Preis in Auktionswährung 130 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungPROOF
Preis
3250 $
Preis in Auktionswährung 3250 USD
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 1. Dezember 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Davissons Ltd. - 6. Dezember 2023
VerkäuferDavissons Ltd.
Datum6. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 3. Dezember 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 20. September 2023
VerkäuferNOONANS
Datum20. September 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 19. Juli 2023
VerkäuferNOONANS
Datum19. Juli 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stephen Album - 21. März 2023
VerkäuferStephen Album
Datum21. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 12. Januar 2021
VerkäuferSpink
Datum12. Januar 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 14. Mai 2020
VerkäuferCNG
Datum14. Mai 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 2. August 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. August 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 3. Juli 2019
VerkäuferCNG
Datum3. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 16. Januar 2019
VerkäuferDNW
Datum16. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen