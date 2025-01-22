GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR" (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: "CR"
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
- AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:290 USD
Durchschnittspreis (PROOF):2200 USD
Auktionspreise (36)Variante (3)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". "CR". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1530, welches bei Classical Numismatic Group, LLC für 6.000 USD verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 19. September 2012.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungPROOF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum2. August 2019
ErhaltungVF
Preis
