6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". "CR" über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". "CR" über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 964, welches bei Dix Noonan Webb für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2018.

Erhaltung AU (1) VF (13) F (4) Erhaltung (slab) AU50 (1) Service PCGS (1)