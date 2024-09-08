flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". "CR" über dem Schild (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: "CR" über dem Schild

Avers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" "CR" über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" "CR" über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" "CR" über dem Schild - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (18)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". "CR" über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 964, welches bei Dix Noonan Webb für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2018.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 16. September 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
381 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
550 $
Preis in Auktionswährung 550 USD
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 8. September 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum8. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 6. März 2024
VerkäuferCNG
Datum6. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 9. März 2022
VerkäuferDNW
Datum9. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2021
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 7. Juli 2021
VerkäuferSpink
Datum7. Juli 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 6. Juni 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Juni 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 6. Dezember 2020
VerkäuferLondon Coins
Datum6. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 10. Oktober 2019
VerkäuferDNW
Datum10. Oktober 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 19. September 2019
VerkäuferDNW
Datum19. September 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 14. Juni 2018
VerkäuferDNW
Datum14. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 3. Juni 2018
VerkäuferLondon Coins
Datum3. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 16. März 2017
VerkäuferDNW
Datum16. März 2017
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 9. Februar 2011
VerkäuferCNG
Datum9. Februar 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 9. Februar 2011
VerkäuferCNG
Datum9. Februar 2011
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
