6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". "CR" über dem Schild (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: "CR" über dem Schild
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:230 USD
Auktionspreise (18)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Dritter Porträttyp". "CR" über dem Schild. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 964, welches bei Dix Noonan Webb für 2.200 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 14. November 2018.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum16. September 2025
ErhaltungVF
Preis
381 $
Preis in Auktionswährung 280 GBP
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum8. September 2024
ErhaltungF
Preis
