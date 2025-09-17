6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1091, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

