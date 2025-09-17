flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:730 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (106)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1091, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 18. September 2025
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
360 $
Preis in Auktionswährung 360 USD
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 17. September 2025
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
48 $
Preis in Auktionswährung 35 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 8. September 2025
VerkäuferHeritage
Datum8. September 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 25. März 2025
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungAU55 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 1. Dezember 2024
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 19. November 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Lockdales Auctioneers - 13. November 2024
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 19. September 2024
VerkäuferNOONANS
Datum19. September 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Coins NB - 14. September 2024
VerkäuferCoins NB
Datum14. September 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1625Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen