GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Foto von: Classical Numismatic Group, LLC
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:730 USD
Auktionspreise (106)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1091, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferStack's
Datum18. September 2025
ErhaltungXF45 PCGS
Preis
360 $
Preis in Auktionswährung 360 USD
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum17. September 2025
ErhaltungF
Preis
48 $
Preis in Auktionswährung 35 GBP
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum25. März 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum1. Dezember 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum19. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
VerkäuferLockdales Auctioneers
Datum13. November 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
123...6
Wo zu kaufen?
Beliebte Abschnitte