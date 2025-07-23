flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne Umriss

Avers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Noble Numismatics Pty Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:120 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne Umriss - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (47)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5139, welches bei Spink für 450 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. März 2021.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 23. Juli 2025
VerkäuferMorton & Eden
Datum23. Juli 2025
ErhaltungVF
Preis
162 $
Preis in Auktionswährung 120 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 8. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum8. April 2025
ErhaltungVF
Preis
191 $
Preis in Auktionswährung 150 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Roxbury’s - 31. Januar 2025
VerkäuferRoxbury’s
Datum31. Januar 2025
ErhaltungF
Preis
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF35 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 16. Oktober 2024
VerkäuferNOONANS
Datum16. Oktober 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 12. September 2024
VerkäuferStack's
Datum12. September 2024
ErhaltungDETAILS PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. August 2024
VerkäuferStack's
Datum22. August 2024
ErhaltungXF40 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 15. Mai 2024
VerkäuferStack's
Datum15. Mai 2024
ErhaltungAU50 PCGS
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 3. März 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum3. März 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 7. Februar 2024
VerkäuferNOONANS
Datum7. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 24. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum24. August 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 24. August 2023
VerkäuferHeritage
Datum24. August 2023
ErhaltungDETAILS NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Künker - 22. Februar 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Februar 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 16. Juni 2022
VerkäuferHeritage
Datum16. Juni 2022
ErhaltungXF45 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 29. Mai 2022
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum29. Mai 2022
ErhaltungFR
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion CNG - 18. Mai 2022
VerkäuferCNG
Datum18. Mai 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 5. Dezember 2021
VerkäuferLondon Coins
Datum5. Dezember 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
