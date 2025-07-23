6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne Umriss. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 5139, welches bei Spink für 450 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 29. März 2021.

Erhaltung AU (3) XF (2) VF (27) F (12) FR (1) Keine Note (2) Erhaltung (slab) AU50 (3) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (2) DETAILS (3) Service NGC (6) PCGS (4)

Verkäufer Alle Unternehmen

Baldwin's of St. James's (1)

CNG (3)

Davissons Ltd. (1)

DNW (8)

Goldberg (3)

Heritage (3)

Holding History Inc (1)

Künker (2)

London Coins (5)

Morton & Eden (1)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (3)

Pegasi Numismatics (1)

Roxbury’s (1)

Spink (1)

Stack's (4)

Stanley Gibbons Baldwin's (4)

Stephen Album (1)

TimeLine Auctions (3)