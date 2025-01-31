6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1235, welches bei NOONANS für 340 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2025.

