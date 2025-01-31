flag
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (40)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1235, welches bei NOONANS für 340 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 12. November 2025.

Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion MDC Monaco - 9. November 2025
VerkäuferMDC Monaco
Datum9. November 2025
ErhaltungF
Preis
40 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 4. November 2025
VerkäuferStack's
Datum4. November 2025
ErhaltungXF40 NGC
Preis
140 $
Preis in Auktionswährung 140 USD
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 30. April 2025
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
VerkäuferNOONANS
Datum30. April 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Spink - 31. Januar 2025
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
VerkäuferSpink
Datum31. Januar 2025
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 6. November 2024
VerkäuferCNG
Datum6. November 2024
ErhaltungVF
VerkäuferCNG
Datum6. November 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Nihon - 9. Juni 2024
VerkäuferNihon
Datum9. Juni 2024
ErhaltungXF40 NGC
VerkäuferNihon
Datum9. Juni 2024
ErhaltungXF40 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 2. Juni 2024
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
VerkäuferLondon Coins
Datum2. Juni 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Coin Cabinet - 16. Mai 2024
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Mai 2024
ErhaltungF
VerkäuferCoin Cabinet
Datum16. Mai 2024
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Pesek Auctions - 25. Februar 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum25. Februar 2024
ErhaltungVF
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Pesek Auctions - 25. Februar 2024
VerkäuferPesek Auctions
Datum25. Februar 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 4. Juni 2023
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungF
VerkäuferLondon Coins
Datum4. Juni 2023
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion TimeLine Auctions - 27. Mai 2023
VerkäuferTimeLine Auctions
Datum27. Mai 2023
ErhaltungKeine Note
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 14. Juli 2022
VerkäuferNOONANS
Datum14. Juli 2022
ErhaltungVF
VerkäuferNOONANS
Datum14. Juli 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungVF
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 11. März 2022
VerkäuferCNG
Datum11. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Teutoburger - 9. Dezember 2021
VerkäuferTeutoburger
Datum9. Dezember 2021
ErhaltungVF
VerkäuferTeutoburger
Datum9. Dezember 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 21. April 2021
VerkäuferCNG
Datum21. April 2021
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 13. Februar 2020
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungVF
VerkäuferDNW
Datum13. Februar 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 27. Oktober 2019
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 27. Oktober 2019
VerkäuferHeritage
Datum27. Oktober 2019
ErhaltungVF30 NGC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 3. Juli 2019
VerkäuferCNG
Datum3. Juli 2019
ErhaltungVF
VerkäuferCNG
Datum3. Juli 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 16. Januar 2019
VerkäuferDNW
Datum16. Januar 2019
ErhaltungVF
VerkäuferDNW
Datum16. Januar 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 26. September 2018
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungVF
VerkäuferCNG
Datum26. September 2018
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Wo zu kaufen?
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Sechster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
