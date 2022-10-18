6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Lirnye Krestoviny (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Lirnye Krestoviny. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 509, welches bei Spink für 3.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2022.

Erhaltung XF (1) VF (2) F (1) Erhaltung (slab) VF25 (1) Service NGC (1)