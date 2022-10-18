GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Lirnye Krestoviny (Großbritannien, Karl I)
Vielfalt: Lirnye Krestoviny
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- JahrOhne jahr (1625-1642)
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionspreise (4)Variante (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Lirnye Krestoviny. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 509, welches bei Spink für 3.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2022.
