GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Lirnye Krestoviny (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Lirnye Krestoviny

Avers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" Lirnye Krestoviny - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" Lirnye Krestoviny - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1300 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" Lirnye Krestoviny - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (4)Variante (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp". Lirnye Krestoviny. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 509, welches bei Spink für 3.000 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 18. Oktober 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2023
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 18. Mai 2023
VerkäuferHeritage
Datum18. Mai 2023
ErhaltungVF25 NGC
Preis
164 $
Preis in Auktionswährung 164 USD
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 18. Oktober 2022
VerkäuferSpink
Datum18. Oktober 2022
ErhaltungXF
Preis
3406 $
Preis in Auktionswährung 3000 GBP
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Fünfter Porträttyp" auf der Auktion London Coins - 1. März 2015
VerkäuferLondon Coins
Datum1. März 2015
ErhaltungF
Preis
