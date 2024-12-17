flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Morton & Eden Ltd

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1630
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (5)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 314, welches bei Spink für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2024.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungF
Preis
723 $
Preis in Auktionswährung 550 GBP
Großbritannien 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
2284 $
Preis in Auktionswährung 1800 GBP
Großbritannien 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. September 2021
VerkäuferDNW
Datum8. September 2021
ErhaltungVF
Preis
Großbritannien 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungVF
Preis
