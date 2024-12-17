GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1630
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:1700 USD
Auktionspreise (5)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 314, welches bei Spink für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2024.
Erhaltung
