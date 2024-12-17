6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1630 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 314, welches bei Spink für 1.800 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 17. Dezember 2024.

Erhaltung VF (4) F (1)