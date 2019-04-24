flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR" (Großbritannien, Karl I)

Vielfalt: Ohne "CR"

Avers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter
  • AusrichtungMünzausrichtung (↑↓)

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • JahrOhne jahr (1625-1642)
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:490 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" Ohne "CR" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (1)Variante (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp". Ohne "CR". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 56, welches bei Dix Noonan Webb für 380 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 24. April 2019.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence Ohne jahr (1625-1642) "Vierter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
