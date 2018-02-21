6 Pence 1629 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1629 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 107, welches bei Dix Noonan Webb für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Februar 2018.

Erhaltung VF (2)