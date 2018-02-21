flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1629 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence 1629 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence 1629 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Dix Noonan Webb

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1629
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1629 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 107, welches bei Dix Noonan Webb für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Februar 2018.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1629 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 3. Dezember 2018
VerkäuferDNW
Datum3. Dezember 2018
ErhaltungVF
Preis
1211 $
Preis in Auktionswährung 950 GBP
Großbritannien 6 Pence 1629 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 21. Februar 2018
VerkäuferDNW
Datum21. Februar 2018
ErhaltungVF
Preis
