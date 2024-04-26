flag
6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Classical Numismatic Group, LLC

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1625
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:860 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (51)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1086, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion NOONANS - 12. November 2025
VerkäuferNOONANS
Datum12. November 2025
ErhaltungFR
Preis
197 $
Preis in Auktionswährung 150 GBP
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion CNG - 22. Mai 2025
VerkäuferCNG
Datum22. Mai 2025
ErhaltungVF
Preis
600 $
Preis in Auktionswährung 600 USD
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Stack's - 22. Januar 2025
VerkäuferStack's
Datum22. Januar 2025
ErhaltungVF30 PCGS
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Numismatica Ars Classica, Zurich - 3. Dezember 2024
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Morton & Eden - 26. April 2024
VerkäuferMorton & Eden
Datum26. April 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 26. März 2024
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 28. Juli 2023
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. Juli 2023
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Spink - 31. März 2023
VerkäuferSpink
Datum31. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Hosker Haynes Auctioneers Ltd - 28. März 2023
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Stanley Gibbons Baldwin's - 10. März 2022
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 17. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum17. Februar 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Heritage - 17. Februar 2022
VerkäuferHeritage
Datum17. Februar 2022
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 22. September 2021
VerkäuferDNW
Datum22. September 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 22. Juli 2021
VerkäuferSt James’s
Datum22. Juli 2021
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Mai 2021
VerkäuferDNW
Datum5. Mai 2021
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 2. Dezember 2020
VerkäuferDNW
Datum2. Dezember 2020
ErhaltungF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 9. September 2020
VerkäuferDNW
Datum9. September 2020
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion DNW - 5. Dezember 2019
VerkäuferDNW
Datum5. Dezember 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion Noble Numismatics Pty Ltd - 21. November 2019
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum21. November 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Wo zu kaufen?
Großbritannien 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" auf der Auktion St James’s - 4. Dezember 2025
VerkäuferSt James’s
Datum4. Dezember 2025
ErhaltungF
Zu versteigern
