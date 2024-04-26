GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952
6 Pence 1625 "Erster Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)
Spezifikation
- MetallSilber
- Gewicht3 g
- Durchmesser26 mm
- RandGlatter
Beschreibung
- LandGroßbritannien
- ZeitraumKarl I
- Wertangabe6 Pence
- Jahr1625
- Name & RolleKarl I (König von England)
- MünzstätteLondon
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:860 USD
Auktionspreise (51)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1625 "Erster Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1086, welches bei Numismatica Ars Classica, Zurich für 3.250 CHF verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Dezember 2024.
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNumismatica Ars Classica, Zurich
Datum3. Dezember 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum26. März 2024
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferNoble Numismatics Pty Ltd
Datum28. Juli 2023
ErhaltungF
Preis
VerkäuferHosker Haynes Auctioneers Ltd
Datum28. März 2023
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferStanley Gibbons Baldwin's
Datum10. März 2022
ErhaltungVF
Preis
