6 Pence 1626 "Erster Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1626 "Erster Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 106, welches bei Dix Noonan Webb für 750 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 21. Februar 2018.

Erhaltung VF (1)