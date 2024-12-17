flag
GroßbritannienZeitraum:1625-1952 1625-1952

6 Pence 1628 "Zweiter Porträttyp" (Großbritannien, Karl I)

Avers 6 Pence 1628 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl IRevers 6 Pence 1628 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I

Foto von: Spink

Spezifikation

  • MetallSilber
  • Gewicht3 g
  • Durchmesser26 mm
  • RandGlatter

Beschreibung

  • LandGroßbritannien
  • ZeitraumKarl I
  • Wertangabe6 Pence
  • Jahr1628
  • Name & RolleKarl I (König von England)
  • MünzstätteLondon
  • MünztypUmlaufmünzen
Wert Ihrer Münze steigern
Wir empfehlen das NGC-Grading für Ihre Münzen — es stärkt das Vertrauen und steigert die Attraktivität
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:940 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 6 Pence 1628 "Zweiter Porträttyp" - Silbermünze Wert - Großbritannien, Karl I
Auktionspreise (3)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der britischen Münze 6 Pence 1628 "Zweiter Porträttyp". Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Karl I und wurde vom Münzamt in London geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 53, welches bei Dix Noonan Webb für 900 GBP verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 8. April 2020.

Erhaltung
Großbritannien 6 Pence 1628 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion Spink - 17. Dezember 2024
VerkäuferSpink
Datum17. Dezember 2024
ErhaltungXF
Preis
1079 $
Preis in Auktionswährung 850 GBP
Großbritannien 6 Pence 1628 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 8. April 2020
VerkäuferDNW
Datum8. April 2020
ErhaltungVF
Preis
1112 $
Preis in Auktionswährung 900 GBP
Großbritannien 6 Pence 1628 "Zweiter Porträttyp" auf der Auktion DNW - 25. April 2019
VerkäuferDNW
Datum25. April 2019
ErhaltungVF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von GroßbritannienMünzkatalog von Karl IMünzen aus von Großbritannien 1628Alle Britische MünzenBritische Silber MünzenBritische Münzen 6 PenceNumismatische Auktionen